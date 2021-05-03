Президенти України, Польщі, Естонії, Латвії та Литви підписали спільну декларацію. У документі мовиться, що солідарність народів в умовах сучасних загроз для спільної безпеки є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку і добробуту.

Президенти країн підписали декларацію 3 травня 2021 року під час візиту до Варшави з нагоди відзначення 230-річчя Конституції Польщі. Про це повідомляють на сайті Президента України.

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Деталі підписання нового документу

Спільну декларацію підписали президенти 5 країн:

Президент України Володимир Зеленський,

президент Польщі Анджей Дуда,

лідер Литви Гітанас Наусєда,

президент Латвії Егілс Левітс,

президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

У ній мовиться, що "успіх нашої спільної спадщини та спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах".

До цих принципів належать свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність та солідарність.

Європа, що об'єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності,

– мовиться в документі.

Також президенти зазначили, що з розумінням і підтримкою ставляться до устремлінь усіх націй регіону користуватися благами свободи й демократії.

"Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості", – ухвалили лідер країн.

Що таке декларація?

Офіційна заява з приводу чогось, урочисте проголошення урядом, партією, з'їздом і та іншими яких-небудь принципів, положень, а також документ, у якому вони викладені. Офіційна заява з приводу чогось, урочисте проголошення урядом, партією, з'їздом і та іншими яких-небудь принципів, положень, а також документ, у якому вони викладені.

Текст документу написаний мовами кожної з країн-підписантів.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський у понеділок, 3 травня, прибув до Польщі з робочим візитом. Там український лідер візьме участь у відзначенні 230-річчя Конституції Польщі. Перед тим, 2 травня, президент відпочивав на Прикарпатті.