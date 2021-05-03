Президенты Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы подписали совместную декларацию. В документе говорится, что солидарность народов в условиях современных угроз общей безопасности является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития и благосостояния.

Президенты стран подписали декларацию 3 мая 2021 года во время визита в Варшаву по случаю 230-летия Конституции Польши. Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

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Детали подписания нового документа

Совместную декларацию подписали президенты 5 стран:

президент Украины Владимир Зеленский;

президент Польши Дуда,

лидер Литвы Гитанас Науседа,

президент Латвии Эгилс Левитс,

президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

В ней говорится, что "успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах".

К этим принципам относятся свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность.

Объединяющаяся Европа должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют такие ценности,

– говорится в документе.

Также президенты отметили, что с пониманием и поддержкой относятся к устремлениям всех наций региона пользоваться благами свободы и демократии.

"Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости", – постановили лидер стран.

Что такое декларация?

Официальное заявление по поводу чего-то, торжественное провозглашение правительством, партией, съездом и и другими каких-либо принципов, положений, а также документ, в котором они изложены.

Официальное заявление по поводу чего-то, торжественное провозглашение правительством, партией, съездом и и другими каких-либо принципов, положений, а также документ, в котором они изложены.