В Варшаве 5 стран подписали совместную декларацию: Украина среди них
Президенты Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы подписали совместную декларацию. В документе говорится, что солидарность народов в условиях современных угроз общей безопасности является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития и благосостояния.
Источник:Офис Президента
Президенты стран подписали декларацию 3 мая 2021 года во время визита в Варшаву по случаю 230-летия Конституции Польши. Об этом сообщается на сайте Президента Украины.
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Детали подписания нового документа
Совместную декларацию подписали президенты 5 стран:
- президент Украины Владимир Зеленский;
- президент Польши Дуда,
- лидер Литвы Гитанас Науседа,
- президент Латвии Эгилс Левитс,
- президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
В ней говорится, что "успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах".
К этим принципам относятся свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность.
Объединяющаяся Европа должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют такие ценности,
– говорится в документе.
Также президенты отметили, что с пониманием и поддержкой относятся к устремлениям всех наций региона пользоваться благами свободы и демократии.
"Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости", – постановили лидер стран.
Что такое декларация?
Официальное заявление по поводу чего-то, торжественное провозглашение правительством, партией, съездом и и другими каких-либо принципов, положений, а также документ, в котором они изложены.
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