Президент Володимир Зеленський переконаний, що скоро між Україною та Польщею не буде виникати історичних питань. За його словами, це станеться у найближчому майбутньому.

Про це глава нашої держави повідомив у Варшаві під час брифінгу, який він дав спільно з польським лідером Анджеєм Дудою.

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Я знаю, що в нас є деякі історичні питання, але я впевнений, що між нашими країнами у майбутньому, найближчому майбутньому, таких питань не буде, тому що ми дійсно один одного прекрасно розуміємо,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент України подякував за запрошення до столиці Польщі для відзначення 230-річчя ухвалення першої Конституції Речі Посполитої.

Він наголосив: "Польща завжди підтримує Україну, український народ, особливо сьогодні", і тому я мав бути тут", – за його словами, це дуже важливо.

Зверніть увагу! Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що планує відвідати український саміт Кримська платформа у серпні 2021 року.

Окрім цього, Володимир Зеленський подякував за те, що "Польща на чолі з президентом Анджеєм Дудою підтримує суверенітет і територіальну цілісність України".