COVID-19 не отступает: в Польше продолжили локдаун
Польское правительство приняло решение продлить жесткие карантинные ограничения из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Локдаун должен был продлиться до 10 апреля, однако дату его вероятного окончания перенесли на 18 апреля.
Источник:Wyborcza
Об этом во время пресс-конференции в Варшаве сообщил глава Миинздрава Адам Недзельский. Однако, как отметил чиновник, это не означает, что жесткие ограничения 18 апреля завершатся.
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Ковидные отделения в Польше сильно загружены
На следующей неделе правительство соберется снова, чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию и принять новые решения по локдауну.
Сейчас жесткие ограничения, действующие в Польше, не приносят ожидаемого эффекта. Особенно тяжелая ситуация с загруженностью больничных коек в ковидных отделениях.
Также оптимизма не добавляет то, что доминирует на польской территории "британский штамм", который значительно быстрее распространяется.
Какие ограничения действуют в Польше
- В польских церквях разрешат находиться одному человеку на 20 квадратных метров площади.
- Закрыты парикмахерские и салоны красоты.
- Не работают детские сады. Однако исключение – для детей медиков и правоохранителей.
- Закрыты мебельные и строительные магазины.
- Спортивные объекты открыты только для профессиональных спортсменов.
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Какова ситуация с коронавирусом в Польше?
По состоянию на 7 апреля в стране выявили более 2 миллионов 456 тысяч случаев коронавируса. От недуга умерли более 55 тысяч человек. Выздоровели чуть больше 2 миллионов.
Данные СНБО
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