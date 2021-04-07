Польское правительство приняло решение продлить жесткие карантинные ограничения из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Локдаун должен был продлиться до 10 апреля, однако дату его вероятного окончания перенесли на 18 апреля.

Об этом во время пресс-конференции в Варшаве сообщил глава Миинздрава Адам Недзельский. Однако, как отметил чиновник, это не означает, что жесткие ограничения 18 апреля завершатся.

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Ковидные отделения в Польше сильно загружены

На следующей неделе правительство соберется снова, чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию и принять новые решения по локдауну.

Сейчас жесткие ограничения, действующие в Польше, не приносят ожидаемого эффекта. Особенно тяжелая ситуация с загруженностью больничных коек в ковидных отделениях.

Также оптимизма не добавляет то, что доминирует на польской территории "британский штамм", который значительно быстрее распространяется.

Какие ограничения действуют в Польше

В польских церквях разрешат находиться одному человеку на 20 квадратных метров площади.

Закрыты парикмахерские и салоны красоты.

Не работают детские сады. Однако исключение – для детей медиков и правоохранителей.

Закрыты мебельные и строительные магазины.

Спортивные объекты открыты только для профессиональных спортсменов.

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