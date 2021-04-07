COVID-19 не відступає: у Польщі продовжили локдаун
Польський уряд ухвалив рішення продовжити жорсткі карантинні обмеження через несприятливу ситуацію з коронавірусом. Локдаун мав тривати до 10 квітня, проте дату його ймовірного закінчення перенесли на 18 квітня.
Джерело:Wyborcza
Про це під час пресконференції у Варшаві повідомив очільник МОЗ Адам Недзельський. Проте, як зазначив урядовець, це не означає, що жорсткі обмеження 18 квітня завершаться.
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Ковідні відділення у Польщі сильно завантажені
Наступного тижня уряд збереться знову, аби оцінити епідеміологічну ситуацію і ухвалити нові рішення щодо локдауну.
Наразі жорсткі обмеження, які діють у Польщі, не приносять очікуваного ефекту. Особливо важка ситуація з завантаженістю лікарняних ліжок у ковідних відділеннях.
Також оптимізму не додає те, що домінує на польській території "британський штам", який значно швидше розповсюджується.
Які обмеження діють у Польщі
- У польських церквах дозволять перебувати одній людині на 20 квадратних метрів площі.
- Зачинені перукарні й салони краси.
- Не працюють дитячі садки. Проте виняток – для дітей медиків та правоохоронців.
- Зачинені меблеві та будівельні магазини.
- Спортивні об'єкти відкриті лише для професійних спортсменів.
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Яка ситуація з коронавірусом у Польщі?Станом на 7 квітня в країні виявили понад 2 мільйони 456 тисяч випадків коронавірусу. Від недуги померли більше ніж 55 тисяч осіб. Одужали трохи більше ніж 2 мільйони.
Дані РНБО
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