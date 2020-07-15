В городе Пулавы неподалеку Люблина произошло убийство 26-летней украинки, которая приехала в Польшу на заработки. На месте преступления задержали 45-летнего гражданина Молдовы, а возле него – окровавленный нож.

Отмечается, что мужчина нанес ей ножевые ранения. Женщину госпитализировали в больницу в критическом состоянии, однако не смогли спасти ее жизнь, сообщает Dziennik wschodni.

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Что известно об убийстве украинки в Пулавах

Жертва и подозреваемый были сотрудниками завода по переработке фруктов в коммуне Вувольница. Они жили в одном доме, где снимали отдельные квартиры.

Около 10:30 14 июля между ними произошла ссора, которая закончилась трагически. 45-летний молдаванин сначала дергал женщину перед домом, а затем затащил ее внутрь. Там мужчина схватил нож и нанес несколько ударов жертве.



В этом доме в Пулавах жила украинка / Фото Dziennik wschodni

26-летняя женщина была доставлена на машине скорой помощи в специализированную больницу в Пулавах. Травма украинки была слишком серьезной.

Как стало известно изданию Район.Владимиро-Волынский, перед выездом на заработки погибшая 26-летняя женщина жила во Владимире-Волынском.

Задержание молдаванина

Пулавские полицейские поймали подозреваемого на месте. Гражданин Молдовы не сопротивлялся. "Подозреваемый был арестован, находится под стражей в полиции и дает показания", – рассказала пресс-секретарь полиции Ева Рейн-Казак.

Поскольку иностранец не говорит по-польски, чтобы его допросить, нужно было задействовать переводчика. Сейчас проводится экспертиза найденного на месте убийства ножа – скорее всего, это орудие убийства.

Что ему грозит

Подозреваемому в убийстве грозит до 25 лет тюрьмы и даже пожизненное заключение. Дело расследуется районной прокуратурой в Пулавах. Мотив преступника пока не известен.

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