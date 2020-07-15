У місті Пулави неподалік Любліна сталося вбивство 26-річної українки, яка приїхала до Польщі на заробітки. На місці злочину затримали 45-річного громадянина Молдови, а біля нього – закривавлений ніж.

Зазначається, що чоловік завдав їй ножових поранень. Жінку шпиталізували до лікарні у критичному стані, однак не змогли врятувати її життя, повідомляє Dziennik wschodni.

Зверніть увагу У Києві знайшли мертвим слідчого СБУ, який займався справами про держзраду, – ЗМІ

Що відомо про вбивство українки в Пулавах

Жертва і підозрюваний були співробітниками заводу по переробці фруктів в комуні Вувольніца. Вони жили в одному будинку, де знімали окремі квартири.

Близько 10:30 14 липня між ними сталася сварка, яка закінчилася трагічно. 45-річний молдаванин спочатку сіпав жінку перед будівлею, а потім затягнув її всередину. Там чоловік схопив ніж і завдав кілька ударів своїй жертві.



У цьому будинку в Пулавах мешкала українка / Фото Dziennik wschodni

6-річна жінка була доставлена ​​на машині швидкої допомоги в спеціалізовану лікарню в Пулавах. Травма українки була надто серйозною.

Як стало відомо виданню Район.Володимир-Волинський, перед виїздом на заробітки загибла 26-річна жінка жила у Володимирі-Волинському.

Затримання молдованина

Пулавський поліцейські зловили підозрюваного на місці. Громадянин Молдови не пручався. "Підозрюваний був арештований і перебуває під вартою в поліції та дає свідчення", – розповіла речниця поліції Єва Рейн-Козак.

Оскільки іноземець не говорить по-польськи, аби його допитати, потрібно було задіяти перекладача. Наразі проводиться експертиза знайденого на місці вбивства ножа – швидше за все, це знаряддя вбивства.

Що йому загрожує

Підозрюваному у вбивстві загрожує до 25 років в'язниці і навіть довічне ув'язнення. Справа розслідується районною прокуратурою в Пулавах. Мотив злочинця поки не відомий.

Де розташовані Пулави – дивіться карту