Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF 24. Отмечается, что голосование в первом туре выборов президента Польши состоится 18 мая 2025 года.

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Как россияне пытаются дестабилизировать ситуацию

Вице-премьер-министр, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Россия начала искать поляков для дестабилизации ситуации в стране.

Я хочу предостеречь всех, чтобы они не действовали против собственной страны,

– сказал Гавковский.

По его словам, сегодня Европу необходимо предостеречь от кибервойны с Россией. Министр цифровизации Польши также напомнил об уголовной ответственности за соответствующие действия.

Даже небольшое вступление в отношения с российскими службами является шпионажем, и с января российская военная разведка начала искать поляков для участия в этом. Такой ситуации еще никогда не было,

– объяснил он.

Гавковский добавил, что в сети появляются предложения от групп APT или групп, к которым обращается Россия, чтобы платить полякам "тысячи евро" за действия против их государства. По словам Кшиштофа Гавковского, вскоре будет объявлен план защиты выборов в киберпространстве.