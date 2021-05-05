Переполох в польском аэропорту: украинку не пустили на самолет из-за шутки о взрывчатке
В польском Гданьске неудачная шутка гражданки Украины завершилась большим переполохом. Женщина пошутила в аэропорту, что якобы в ее багаже находится бомба. В аэропорт вызвали взрывотехников.
Источник:Морской отдел пограничной службы
Инцидент произошел в аэропорту имени Леха Валенсы. Пассажирка как раз проходила контроль перед рейсом.
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Женщина сказала, что у нее в багаже находится бомба
Именно тогда 40-летняя женщина решила пошутить. На вопрос относительно своего багажа она сказала, что в нем – бомба
Поляки чувство юмора украинки не оценили. На аэродром прибыли взрывотехники, которые и занялись проверкой чемоданов. Ничего похожего на взрывчатку не нашли.
Женщину оштрафовали на 500 злотых
Поэтому женщину оштрафовали на 500 злотых, а это около 3500 гривен. Также нашей гражданке не удалось попасть на самолет.
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Ранее в аэропорту задерживали пьяного поляка
Отметим, что за последние дни это не первый инцидент в Гданьском аэропорту. Так, 34-летний поляк был, мягко говоря, нетрезв, поэтому его сняли с круиза. Тогда мужчина пытался попасть на самолет. Для того, чтобы утихомирить беспокойного пассажира, вызвали сотрудников спецгруппы вмешательства. Тест выявил в крови поляка 2,5 промилле алкоголя. Поэтому его отправили в больницу.
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