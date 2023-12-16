Об этом местным СМИ рассказал пресс-офицер полиции Кротошина Петр Щепаняк. По его словам, трагический случай произошел в начале этой недели.

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Что известно о гибели украинки

Он отметил, что женщина поступила в гинекологическое отделение. В тот момент она была на 33 неделе беременности. В больницу ее отвез мужчина, ведь украинка плохо себя чувствовала.

Медики провели обследование, после чего решили, что необходимо провести кесарево сечение, чтобы принять роды. К несчастью, спустя несколько часов после операции 28-летняя украинка скончалась.

Следует отметить, что больница о случае не известила ни полицию, ни прокуратуру. Правда, медики ссылались на закон "О здравоохранении". Согласно ему, о смерти должны были известить только ближайших родных.

Если наступила смерть пациента, личность которого невозможно установить, или в ситуации, когда констатирующий смерть врач подозревает, что она наступила вследствие запрещенных действий, то необходимо сообщить полиции и прокуратуре,

– подчеркнул прокурор Кшиштоф Буковецкий.

Он добавил, что если врач, констатировавший смерть, к вышеуказанному выводу не пришел, то об этом уже сообщают уполномоченные лица.

Обратим внимание, что ребенка перевели в больницу в Острове в неонатологическое отделение. У него были симптомы гипоксии.

Другие детали инцидента

Спикер Окружной прокуратуры в Великопольском острове Мацей Мелер рассказал Укринформу, что трагедия произошла 13 декабря. Он отметил, что в госпиталь 28-летнюю украинку, 1995 года рождения, приняли 11 декабря.

Речь идет о смерти молодой женщины, которая была беременна. Такого рода дела всегда резонансны в обществе… Задачей прокуратуры – выяснение, какими были причины этого трагического события,

– сообщил прокурор.

Со своей стороны прокуратура пригласила предоставить документы из разных отделов больницы. А также провести допросы свидетелей и распорядилась провести судебно-медицинскую экспертизу.

Уже была создана группа экспертов. Ее задача – изучать врачебную документацию, чтобы выяснить, правильными были действия медиков. Саму судебно-медицинскую экспертизу должны провести 18 декабря.