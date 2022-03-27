Тираж уникальной марки – 3 миллиона экземпляров. На ней изобразили руки, которые держат друг друга, в цветах украинского и польского флагов. А рядом с ними – надпись "Мы с вами" на обоих языках.

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Марку презентовали в Министерстве иностранных дел Польши при участии заместителя главы МИД Польши Шимона Шинковского вель Сенка, председателя Польской почты Томаша Дзикота и советника–посланника Посольства Украины в Республике Польша Олега Куца.

Уникальная марка / Фото Посольство Украины в Польше

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