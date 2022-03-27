Наклад унікальної марки – 3 мільйони екземплярів. На ній зобразили руки, які тримають одна одну в кольорах українського та польського прапорів. А поряд із ними – надпис "Ми з вами" обома мовами.

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Марку презентували у Міністерстві закордонних справ Польщі за участі заступника голови МЗС Польщі Шимона Шинковського вель Сенка, голови Польської пошти Томаша Дзікота і радника–посланця Посольства України в Республіці Польщa Олега Куця.

Унікальна марка / Фото Посольство України в Польщі

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