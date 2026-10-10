Об этом 10 октября сообщила польская полиция в социальной сети X.

Сколько человек задержали?

По данным полиции, по всей стране проверили почти 50 тысяч учебных заведений. По состоянию на 6:00 правоохранители зафиксировали 231 инцидент, по которым проводят процессуальные действия в связи с обоснованным подозрением в совершении правонарушений, и задержали 76 человек.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства каждого случая. Также они круглосуточно отслеживают интернет и реагируют на все сообщения о возможных угрозах.

Почему в Польше усилили меры безопасности?

Масштабные проверки проходят на фоне недавних нападений на учебные заведения в Мазовецком воеводстве, административным центром которого является Варшава, а также сообщений о возможных новых атаках.

В частности, недалеко от города Вишкув 15-летнего подростка подозревают в убийстве сотрудницы школы и ранении еще двух человек. В городе Остроленка на северо-востоке Польши в результате нападения с ножом пострадали ученики.

Кроме того, из-за опасений новых нападений в некоторых районах Польши ранее закрывали школы и детские сады или перевели обучение в дистанционный формат.