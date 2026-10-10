Про це 10 жовтня повідомила польська поліція в соцмережі X.

Скількох людей затримали?

За даними поліції, по всій країні перевірили майже 50 тисяч освітніх закладів. Станом на 6:00 правоохоронці зафіксували 231 інцидент, за якими проводять процесуальні дії через обґрунтовану підозру у вчиненні правопорушень, і затримали 76 людей.

Поліцейські продовжують з’ясовувати обставини кожного випадку. Також вони цілодобово моніторять інтернет і реагують на всі повідомлення про можливі загрози.

Чому в Польщі посилили заходи безпеки?

Масштабні перевірки відбуваються на тлі нещодавніх нападів на навчальні заклади в Мазовецькому воєводстві, адміністративним центром якого є Варшава, а також повідомлень про можливі нові атаки.

Зокрема, поблизу міста Вишкув 15-річного підлітка підозрюють у вбивстві працівниці школи та пораненні ще двох людей. У місті Остроленка на північному сході Польщі внаслідок нападу з ножем постраждали учні.

До того ж через побоювання нових нападів у деяких районах Польщі раніше закривали школи й дитячі садки або переводили навчання в дистанційний формат.