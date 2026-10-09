У соцмережах та групах серед учнів та їхніх батьків наростає паніка через повідомлення про нібито сплановану ескалацію насильства, кульмінація якої начебто очікується в п'ятницю. Про це повідомили Polsat News та TVP World.

Що відбувається в Польщі?

Місцева влада, зокрема у Вишкуві, оголосила про тимчасове закриття початкових шкіл та дитячих садків у громаді. Інші навчальні заклади регіону також посилили заходи безпеки та рекомендували батькам залишати дітей удома.

Поліція закликає громадян не панікувати та перевіряє повідомлення про можливі загрози. Представниця районного управління поліції у Вишкові Ілона Пущян зазначила, що інформацію про ескалацію аналізують кримінальний відділ та фахівці з кіберзлочинності.

Водночас у поліції уточнили, що рішення про закриття шкіл ухвалювалося воєводою ще до поширення тривожних чуток про "криваву п'ятницю" у мережі.

Про настрої серед молоді медіа розповіла 18-річна учениця Нікола. За інформацією, яка дійшла до неї, нападники діяли узгоджено через закриті групи у Facebook.

Медіа нагадали, що напередодні 15-річний підліток убив працівницю школи поблизу Вишкува та поранив ще двох людей. Правоохоронці затримали підозрюваного, на якому виявили закріплену нашоломну камеру. Припускають, що нападник міг її використати для трансляції нападу в режимі реального часу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у польському місті Остроленка озброєний 19-річний хлопець влаштував різанину на території навчального закладу під час занять. Під час нападу він поранив щонайменше сімох осіб.