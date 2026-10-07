Інцидент трапився вранці 7 жовтня у Комплексі професійних шкіл № 4 міста Остроленки. Як зазначає видання Polsat News, внаслідок дій 19-річного студента поранення отримали щонайменше семеро осіб. Двоє з потерпілих наразі перебувають у тяжкому стані.

Які деталі збройного нападу?

На місце події негайно прибули правоохоронці, пожежники та кілька бригад швидкої допомоги. Поліцейським вдалося оперативно розшукати та затримати підозрюваного поблизу міського пляжу.

Як зазначила Катажина Кухарська, серед постраждалих опинилася також вчителька, якій нападник порізав руку. Мотиви такого вчинку хлопця поки залишаються невідомими, слідчі продовжують з'ясовувати всі обставини.

Реакція місцевої влади

Після інциденту навчальний заклад тимчасово закрили для проведення слідчих дій. Мер Остроленки видав спеціальне розпорядження, яким заборонив пускати сторонніх осіб на територію всіх інших шкіл міста.

Посадовець закликав місцевих мешканців зберігати спокій і не поширювати неперевірені чутки.

Кожна людина, яка потребуватиме психологічної підтримки у зв'язку з цією подією, отримає таку допомогу,

– зауважив Павел Невядомський.

Схожі трагедії у Європі

Останнім часом європейські країни сколихнула серія подібних нападів на навчальні заклади. Зокрема, нещодавно у Словаччині школяр накинувся з гострим предметом на вчителів та однолітків, внаслідок чого одна викладачка загинула.

Схожі криваві інциденти у серпні сталися також на території Німеччини та Швеції, де озброєні молодики позбавили життя кількох людей.