Российский агент ГРУ выдал себя за испанского журналиста. Известно, что он вел разведывательную работу в польском городе Пшемысль, расположенном возле украинской границы.

Важно В Перемышле очевидцы фиксируют сотни мужчин, ожидающих очередей поездов в Украину

Напомним, что именно в этом городе очевидцы сообщали о сотнях мужчин на вокзалах, ожидающих в очереди поездов в Украину. Ранее также сообщалось, что эвакуация беженцев из Украины происходит на перрон №5 вокзала Перемышля.

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