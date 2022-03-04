Російській агент ГРУ вдав із себе іспанського журналіста. Відомо, що він вів розвідувальну роботу в польському місті Пшемисль, яке розташоване біля українського кордону.

Важливо У Перемишлі очевидці фіксують сотні чоловіків, які чекають на черги поїздів в Україну

Нагадаємо, що саме у цьому місті очевидці повідомляли про сотні чоловіків на вокзалах, які чекають у черзі поїздів в Україну. Раніше також повідомляли, що евакуація біженців з України відбувається на перон №5 вокзалу Перемишля.

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