Очевидці зафіксували на камери сотні бажаючих перетнути кордон Польща – Україна серед чоловіків. Зокрема, перетин здійснюватиметься залізницею.

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Раніше повідомлялось, що евакуація біженців з України відбувається на перон №5 вокзалу Перемишля. А одразу ж після проходження паспортного контролю пасажири можуть отримати допомогу від волонтерів та співробітників польської залізниці: воду, їжу та детальну інформацію стосовно найближчих рейсів країною.

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