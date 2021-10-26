Мужчину разыскали, потому что он оставил личные вещи
Украинец устроил большой погром в недавно отремонтированном помещении. Сумму нанесенного им ущерба оценили в 66 тысяч злотых.
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Злоумышленник повредил:
- подвесной потолок,
- электрические и телекоммуникационные установки,
- кондиционер,
- вентиляцию,
- компьютеры,
- жалюзи,
- дверь.
После этого он скрылся с местами происшествия, однако забыл свои вещи. Поиски подозреваемого осложнились из-за того, что у него не было постоянного места жительства. Однако благодаря оставленным вещам украинца удалось найти.
В Польше задержан украинец, который мог перевозить нелегалов
23 октября польские полицейские установили, что в автобусе Renault украинец перевозил 12 человек, нелегально попавших на территорию страны. Правоохранители начали преследование, однако им мешал автомобиль Nissan.
Водителю буса удалось скрыться, а водителем легковушки также был украинец. Его задержали после того, как во время гонки он столкнулся с другим автомобилем и устроил ДТП.