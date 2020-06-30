В Польше задержали украинца – опасного преступника, которого разыскивает Интерпол
Польские пограничники задержали и передали полиции 50-летнего украинца. Его подозревают в убийствах и хищении имущества в Украине.
Далее по решению суда мужчину должны экстрадировать в Украину, сообщает "Польское радио".
Ранее В Киеве арестовали россиянина, которого разыскивает Интерпол
Пограничники пешеходного пункта пропуска в Медыке выяснили, что данные украинца есть в базах розыска Интерпола, когда тот проходил паспортный контроль. Его в течение длительного времени разыскивали в 190 странах мира так называемой красной карточкой за убийства.
Как пояснили в Пограничной службе Польши, "красная карточка" означает высокий уровень международного розыска. Это – предупреждение для правоохранителей всех стран, что разыскиваемый – опасный преступник, которого нужно арестовать и экстрадировать.