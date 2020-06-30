Польские пограничники задержали и передали полиции 50-летнего украинца. Его подозревают в убийствах и хищении имущества в Украине.

Далее по решению суда мужчину должны экстрадировать в Украину, сообщает "Польское радио".

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Пограничники пешеходного пункта пропуска в Медыке выяснили, что данные украинца есть в базах розыска Интерпола, когда тот проходил паспортный контроль. Его в течение длительного времени разыскивали в 190 странах мира так называемой красной карточкой за убийства.

Как пояснили в Пограничной службе Польши, "красная карточка" означает высокий уровень международного розыска. Это – предупреждение для правоохранителей всех стран, что разыскиваемый – опасный преступник, которого нужно арестовать и экстрадировать.

Что такое Интерпол? Интерпол – международная уголовная полиция. Организация, которая занимается сотрудничеством правоохранителей из разных стран для розыска и задержания опасных преступников. Интерпол – международная уголовная полиция. Организация, которая занимается сотрудничеством правоохранителей из разных стран для розыска и задержания опасных преступников.

Всего, по данным пограничников, с начала 2020 года в пунктах пропуска на польско-украинской границе в Подкарпатском воеводстве задержали 62 человека, которых "красной карточкой" разыскивает Интерпол.