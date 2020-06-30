Польські прикордонники затримали та передали поліції 50-річного українця. Його підозрюють у вбивствах та розкраданні майна в Україні.

Далі за рішенням суду чоловіка мають екстрадувати до України, повідомляє "Польське радіо".

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Прикордонники пішохідного пункту пропуску в Медиці з'ясували, що дані українця є у базах розшуку Інтерполу, коли той проходив паспортний контроль. Його протягом тривалого часу розшукували у 190 країнах світу так званою червоною карткою за вбивства.

Як пояснили у Прикордонній службі Польщі, "червона картка" означає найвищий рівень міжнародного розшуку. Це – попередження для правоохоронців усіх країн, що розшукуваний – небезпечний злочинець, якого потрібно арештувати й екстрадувати.

Що таке Інтерпол? Інтерпол – міжнародна кримінальна поліція. Організація, яка займається співпрацею правоохоронців з різних країн для розшуку та затримання небезпечних злочинців. Інтерпол – міжнародна кримінальна поліція. Організація, яка займається співпрацею правоохоронців з різних країн для розшуку та затримання небезпечних злочинців.

Загалом, за даними прикордонників, від початку 2020 року в пунктах пропуску на польсько-українському кордоні у Підкарпатському воєводстві затримали 62 особи, яких "червоною карткою" розшукує Інтерпол.