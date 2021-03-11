Польские полицейские нашли осужденную владелицу нелегальной столярки, которая запретила вызывать скорую помощь для работника-украинца. После оглашения приговора женщина не явилась для отбывания наказания.

Правоохранители из города Познань 10 марта задержали женщину, осужденную за смерть украинского рабочего.

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Осужденную женщину нашли

В январе 2021 года суд вынес Гражине Ф. приговор, приговорив ее к 1 году и 10 месяцам тюрьмы. Однако женщина не явилась на отбывание наказания.

По словам представителя Великопольской полиции Анджея Боровяка, после этого полиция выдала ордер на ее арест.

Осужденную нашли в квартире другого человека в Познани. Теперь она попадет в тюрьму.

Напомним, в мае 2020 года Окружной суд в Новом Томышле признал женщину виновной в том, что она не помогла работнику.

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