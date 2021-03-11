В Польше задержали женщину, осужденную за смерть украинского рабочего
Польские полицейские нашли осужденную владелицу нелегальной столярки, которая запретила вызывать скорую помощь для работника-украинца. После оглашения приговора женщина не явилась для отбывания наказания.
Источник:Polskie Radio
Правоохранители из города Познань 10 марта задержали женщину, осужденную за смерть украинского рабочего.
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Осужденную женщину нашли
В январе 2021 года суд вынес Гражине Ф. приговор, приговорив ее к 1 году и 10 месяцам тюрьмы. Однако женщина не явилась на отбывание наказания.
По словам представителя Великопольской полиции Анджея Боровяка, после этого полиция выдала ордер на ее арест.
Осужденную нашли в квартире другого человека в Познани. Теперь она попадет в тюрьму.
Что известно о гибели украинца в Польше
- Василий Ч. работал в нелегальной столярной мастерской в новом Томышле.
- Во время работы он потерял сознание, однако работодательница запретила вызывать скорую помощь, опасаясь разоблачения своего нелегального бизнеса.
- Один из сотрудников пробовал реанимировать украинца, но безуспешно.
- После этого владелица предприятия с помощью еще одного рабочего загрузила тело украинца в авто, уехала в 125 километрах от города и оставила его в лесу.
- Впоследствии тело нашел лесник. Вскрытие показало, что мужчина умер от дыхательной и кровеносной недостаточности.
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