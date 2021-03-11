Польські поліцейські знайшли засуджену власницю нелегальної столярні, яка заборонила викликати швидку допомогу для працівника-українця. Після оголошення вироку жінка не з'явилася для відбування покарання.

Правоохоронці з міста Познань 10 березня затримали жінку, засуджену за смерть українського робітника.

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Засуджену жінку знайшли

У січні 2021 року суд виніс Ґражині Ф. вирок, засудивши її до 1 року та 10 місяців в'язниці. Однак жінка не з'явилася на відбування покарання.

За словами речника великопольської поліції Анджея Боровяка, після цього поліція видала ордер на її арешт.

Засуджену знайшли у квартирі іншої людини в Познані. Тепер вона потрапить до в'язниці.

Нагадаємо, у травні 2020 року Окружний суд у Новому Томишлі визнав жінку винною в тому, що вона не допомогла працівникові.

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