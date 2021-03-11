У Польщі затримали жінку, засуджену через смерть українського робітника
Польські поліцейські знайшли засуджену власницю нелегальної столярні, яка заборонила викликати швидку допомогу для працівника-українця. Після оголошення вироку жінка не з'явилася для відбування покарання.
Джерело:Polskie Radio
Правоохоронці з міста Познань 10 березня затримали жінку, засуджену за смерть українського робітника.
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Засуджену жінку знайшли
У січні 2021 року суд виніс Ґражині Ф. вирок, засудивши її до 1 року та 10 місяців в'язниці. Однак жінка не з'явилася на відбування покарання.
За словами речника великопольської поліції Анджея Боровяка, після цього поліція видала ордер на її арешт.
Засуджену знайшли у квартирі іншої людини в Познані. Тепер вона потрапить до в'язниці.
Що відомо про загибель українця у Польщі
- Василь Ч. працював у нелегальній столярні майстерні в Новому Томишлі.
- Під час роботи він знепритомнів, однак роботодавиця заборонила викликати швидку допомогу, побоюючись викриття свого нелегального бізнесу.
- Один зі співробітників пробував реанімувати українця, але безуспішно.
- Після цього власниця підприємства з допомогою ще одного робітника завантажила тіло українця в авто, поїхала за 125 кілометрів від міста та залишила його в лісі.
- Згодом тіло знайшов лісник. Розтин показав, що чоловік помер від дихальної та кровоносної недостатності.
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