Задержанный подозревается в работе с российскими спецслужбами. В Польше считают, что россиянин мог собирать данные о польских вооруженных силах и войсках НАТО.

К теме Мать узнала сына по кроссовкам: в Бузовой нашли тела замученных украинцев – шокирующее видео

В Польше задержан россиянин

Пресс-секретарь польского министра-координатора спецслужб сообщил, что военная контрразведка собрала доказательства, свидетельствующие о том, что мужчина занимался сбором информации по заданию российских спецслужб.

Речь идет о военной готовности Вооруженных сил Польши и войсках Североатлантического Альянса. Россиянина задержали еще 6 апреля. Он будет находиться под стражей в течение трех месяцев.

Интересно Почему россиянам лучше не воевать с украинцами: смотреть видео