Затриманого підозрюють у роботі з російськими спецслужбами. У Польщі вважають, що росіянин міг збирати дані про польські збройні сили та війська НАТО.

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У Польщі затримали росіянина

Прессекретар польського міністра-координатора спецслужб повідомив, що військова контррозвідка зібрала докази, які свідчать про те, що чоловік займався збором інформації за завданням російських спецслужб.

Йдеться про військову готовність Збройних сил Польща та військ Північноатлантичного Альянсу. Росіянина затримали ще 6 квітня. Він перебуватиме під вартою протягом трьох місяців.

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