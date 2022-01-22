В стране почти 40 тысяч новых больных. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Польши.

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В Польше за сутки почти 40 тысяч больных COVID-19

У нас 36 665 новых и подтвержденных случаев заражения коронавирусом,

– сообщили в ведомстве.

Там также объяснили, какое количество больных по воеводствам. Отдельно:

Мазовецкое – 6227;

Силезское – 5923;

Малопольское – 4207;

Нижнесилезское – 3203;

Великопольское – 2587;

Подкарпатское – 2403;

Поморское – 2251;

Лодзинское – 1765;

Люблинское воеводство – 1697.

Кстати, наибольшее количество больных в Польше был 1 апреля 2021 года – тогда зафксовали 35 253 случая заражения в сутки. Кроме того, за все время пандемии в стране заболели 4 443 217 человек, умерло 103 626 человек.

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22 января стало известно, что власти Филиппин открывают границы для полностью вакцинированных путешественников. Также сократят срок действия ПЦР-тестирования.

22 января министр обороны Израиль Бени Ганц заболел коронавирусом. При этом чиновник получил 4 дозы вакцины против недуга. Он чувствует себя хорошо.

Более того, власти Кипра заявили, что въехать на остров смогут как вакцинированные, так и путешественники, не прошедшие курс вакцинации. Подробнее о новых правилах въезда в страны читайте по ссылке.

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Полный текст публикации Минздрава Польши

Мы имеем 36 665 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом из воеводств: Мазовецкое – 6227, Силезское – 5923, Малопольское – 4207, Нижнесилезское – 3203, Великопольское – 2587, Подкарпатское – 2403, Поморское – 2251, Лодзинское – 1765, Люблинское – 1697.