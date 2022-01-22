У країні майже 40 тисяч нових хворих. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я Польщі.

До теми Філіппіни відкриваються для вакцинованих туристів

У Польщі за добу майже 40 тисяч хворих на COVID-19

Ми маємо 36 665 нових та підтверджених випадків зараження коронавірусом,

– повідомили у відомстві.

Там також пояснили, яка кількість хворих по воєводствах. Зокрема:

Мазовецьке – 6227;

Сілезьке – 5923;

Малопольське – 4207;

Нижньосілезьке – 3203;

Великопольське – 2587;

Підкарпатське – 2403;

Поморське – 2251;

Лодзинське – 1765;

Люблінське воєводство – 1697.

До речі, найбільша кількість хворих у Польщі був 1 квітня 2021 року – тоді зафіксували 35 253 випадки зараження за добу. Окрім того, за увесь час пандемії у країні захворіли 4 443 217 особи, померло 103 626 людей.

Останні новини про коронавірус у світі

22 січня стало відомо, що влада Філіппін відкриває кордони для повністю вакцинованих мандрівників. Також скоротять термін дії ПЛР-тестування.

22 січня міністр оборони Ізраїль Бені Ганц захворів на коронавірус. При цьому чиновник отримав 4 дози вакцини проти недуги. Він почувається добре.

Ба більше, влада Кіпру заявила, що в'їхати на острів зможуть як вакциновані, так і мандрівники, які не пройшли курс вакцинації. Детальніше про нові правила в'їзду в країни читайте за посиланням.

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Повний текст публікації МОЗ Польщі

Ми маємо 36 665 нових та підтверджених випадків зараження коронавірусом з воєводств: Мазовецьке – 6227, Сілезьке – 5923, Малопольське – 4207, Нижньосілезьке – 3203, Великопольське – 2587, Підкарпатське – 2403, Поморське – 2251, Лодзинське – 1765, Люблінське – 1697.