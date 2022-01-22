У країні майже 40 тисяч нових хворих. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я Польщі.

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У Польщі за добу майже 40 тисяч хворих на COVID-19

Ми маємо 36 665 нових та підтверджених випадків зараження коронавірусом,
– повідомили у відомстві.

Там також пояснили, яка кількість хворих по воєводствах. Зокрема:

  • Мазовецьке – 6227;
  • Сілезьке – 5923;
  • Малопольське – 4207;
  • Нижньосілезьке – 3203;
  • Великопольське – 2587;
  • Підкарпатське – 2403;
  • Поморське – 2251;
  • Лодзинське – 1765;
  • Люблінське воєводство – 1697.

До речі, найбільша кількість хворих у Польщі був 1 квітня 2021 року – тоді зафіксували 35 253 випадки зараження за добу. Окрім того, за увесь час пандемії у країні захворіли 4 443 217 особи, померло 103 626 людей.

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Повний текст публікації МОЗ Польщі

Ми маємо 36 665 нових та підтверджених випадків зараження коронавірусом з воєводств: Мазовецьке – 6227, Сілезьке – 5923, Малопольське – 4207, Нижньосілезьке – 3203, Великопольське – 2587, Підкарпатське – 2403, Поморське – 2251, Лодзинське – 1765, Люблінське – 1697.