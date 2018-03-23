Польшу охватили протесты

Во многих городах Польши в пятницу, 23 марта, состоялся "Черный протест" – демонстрации против усиления противоабортного законодательства.

Об этом сообщает "Польское радио".

Главная демонстрация состоялась в Варшаве. Противники усиления противоабортного законодательства оделись в черное и собрались под стенами Сейма.

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Всего общественный законопроект "Остановить аборт" поддержали 830 тысяч человек. Он предусматривает, что из закона о планировании семьи, защите человеческого плода и условия приемлемости прерывания беременности будет исключен пункт о допуске абортов, когда существует "высокая вероятность серьезных и необратимых нарушений или неизлечимая болезнь, которая угрожает жизни"

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