Польщу охопили протести
У багатьох містах Польщі у п’ятницю. 23 березня, відбувся "Чорний протест" – демонстрації проти посилення протиабортного законодавства.
Про це повідомляє "Польське радіо".
Головна демонстрація відбулася у Варшаві. Противники посилення протиабортного законодавства одягнулися в чорне та зібралися під стінами Сейму.
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Усього громадський законопроект "Зупинити аборт" підтримали 830 тисяч осіб. Він передбачає, що з закону про планування сім'ї, захист людського плоду та умови прийнятності припинення вагітності буде виключений пункт про допуск абортів, коли існує "висока ймовірність серйозних і незворотних порушень або невиліковна хвороба, що загрожує життю"
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Джерело: 24 Канал
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