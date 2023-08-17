Об этом рассказал коммерческий директор Метинвеста Дмитрий Николаенко в интервью польскому бизнес-изданию WNP.PL. По его словам, Польша могла бы получить 70 миллионов тонн экспорта в год, которые украинские порты потеряли из-за войны.

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"Но общий объем экспорта через польские порты не увеличился и даже сократился на 1% из-за неподготовленности инфраструктуры: не хватает мощностей для обработки грузов как на границе, так и в портах, а сама инфраструктура рассчитана на импорт, а не на экспорт", – объяснил Николаенко.

Он рассказал, что из-за блокады Черного и Азовского морей компания Метинвест начала искать новые виды транспорта для экспорта, но сейчас альтернативные маршруты очень сложны.

Есть два маршрута. Первый – к северным портам Польши, второй – к южным портам Румынии. Можно также воспользоваться хорватскими портами, но их мощность гораздо слабее, чем у портов в Украине, и все логистические вопросы становятся гораздо сложнее,

– говорит Николаенко.

Коммерческий директор Метинвеста объясняет: в Украине широкие железнодорожные пути, а в Европе — узкие. Это сказывается не только на перегрузке, но и хранении продукции. Более того: когда такие грузы, как окатки или железорудный концентрат, перегружают грейферы, в продукцию могут попасть примеси, а очистка – дорогостоящий процесс. Из-за этого лишь в 2022 году компания Метинвест потеряла более 19 миллионов долларов, говорит Николаенко.

Маршрут через Польшу влечет за собой серьезные логистические трудности для нас. Прошлой зимой складские помещения в польских портах были заполнены углем, и загрузить нашу продукцию было невозможно. Есть также проблемы со скоростью движения товаров – она вдвое меньше той, к которой мы привыкли в Украине,

– подчеркнул он.

Ранее Польша призвала ЕС помочь повысить пропускную способность портов, чтобы увеличить поставки украинского зерна через Балтийское море.