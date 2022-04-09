Польская железная дорога сделала проезд для граждан Украины бесплатным. Правила использования этой помощи стали еще проще.

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Упрощение правил

Для того чтобы воспользоваться бесплатным проездом в поезде в Польше, не обязательно иметь паспорт или номер PESEL. Хватит даже билета на поезд от "Укрзализныци", оформленного в Украине для проезда в Польше. Билет дает право на бесплатный проезд не только в день пересечения границы, но и в дальнейшем.

Пользоваться бесплатным проездом в поездах 2 класса TLK и IC имеют право украинцы, приехавшие в Польшу с 24 февраля. Воспользоваться этим правилом могут:

дети до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.