Польська залізниця зробила проїзд для громадян України безкоштовним. Правила користування цією допомогою стали ще простішими.

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Спрощення правил

Для того, щоб скористатися безкоштовним проїздом у поїзді в Польщі, не обов'язково мати зкордонний паспорт або номер PESEL. Вистачить навіть квитка на поїзд від "Укрзалізниці", який оформлений в Україні для проїзду в Польщі. Квиток дає право на безкоштовний проїзд не лише в день перетину кордону, а й у подальшому.

Користуватися безкоштовним проїздом у поїздах 2-го класу TLK та IC мають право українці, які приїхали у Польщу з 24 лютого. Скористатися цим правилом можуть:

діти до 18 років;

жінки;

чоловіки старше 60 років;

чоловіки віж 18 до 60 років з інвалідністю.

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