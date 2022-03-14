Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил во время брифинга 14 марта, передает 24 канал.

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В Польше начинают понимать, что действительно война ведется на границе с Европейским Союзом. И все сообщество ЕС должно воспринимать ситуацию, как она есть,

– отметил Садовый.

Напомним, вчера, 13 марта российские оккупанты обстреляли Яворовский военный полигон во Львовской области. Это всего в 35 километрах от границы с Польшей.

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