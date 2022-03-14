Соответствующую информацию обнародовала нардеп Елизавета Ясько 14 марта. Она находится на сессии ПАСЕ.
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В ПАСЕ почтили жертв минутой молчания
Минута молчания жертвам путинской агрессии в Украине,
– написала Ясько.
Политик пояснила, что 14 марта началась сессия Parliamentary Assembly of the Council of Europe.
Известно, что перед Ассамблеей в этот же день выступит президент Владимир Зеленский.
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