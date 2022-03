Соответствующую информацию обнародовала нардеп Елизавета Ясько 14 марта. Она находится на сессии ПАСЕ.

В ПАСЕ почтили жертв минутой молчания

Минута молчания жертвам путинской агрессии в Украине,

– написала Ясько.

Политик пояснила, что 14 марта началась сессия Parliamentary Assembly of the Council of Europe.

Известно, что перед Ассамблеей в этот же день выступит президент Владимир Зеленский.

