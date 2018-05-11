Польские депутаты сократили себе зарплату

Сейм Польши принял закон, предусматривающий сокращение зарплат депутатов верхней и нижней палат парламента на 20%. Согласно закону, зарплата депутата или сенатора будет соответствовать 80% оклада заместителя министра.

За такое решение проголосовали 240 депутатов, против –2, еще пятеро воздержались, передает PAP. Кроме того, 213 оппозиционных парламентариев не голосовали за сокращение собственной зарплаты, раскритиковав такую ​​инициативу как источник наполнения бюджета.

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Ожидается, что доходы государственного бюджета за счет уменьшения заработной платы депутатов и сенаторов должны увеличиваться примерно на 13 миллионов злотых ежегодно (а это – более 3 миллионов евро).

Закон инициировала правящая партия Польши "Право и справедливость" после скандала с премиями, которые выплатили членам правительства Беаты Шидло. Выплаты получили все министры и сама экс-премьер. Размер премий составлял от 65 до 82 тысяч злотых (примерно от 19 до 24 тысяч долларов). Ожидается, что теперь премии вернут и передадут на благотворительность.

Сейчас зарплата польских депутатов составляет 10 тысяч злотых – около 2800 долларов США.

Напомним, недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что рассмотрит украинский вопрос относительно незаконной аннексии Крыма Россией на заседании Совета безопасности ООН. Заседание должно состояться 17 мая.