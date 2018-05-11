Польские депутаты сократили себе зарплату
Сейм Польши принял закон, предусматривающий сокращение зарплат депутатов верхней и нижней палат парламента на 20%. Согласно закону, зарплата депутата или сенатора будет соответствовать 80% оклада заместителя министра.
За такое решение проголосовали 240 депутатов, против –2, еще пятеро воздержались, передает PAP. Кроме того, 213 оппозиционных парламентариев не голосовали за сокращение собственной зарплаты, раскритиковав такую инициативу как источник наполнения бюджета.
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Ожидается, что доходы государственного бюджета за счет уменьшения заработной платы депутатов и сенаторов должны увеличиваться примерно на 13 миллионов злотых ежегодно (а это – более 3 миллионов евро).
Закон инициировала правящая партия Польши "Право и справедливость" после скандала с премиями, которые выплатили членам правительства Беаты Шидло. Выплаты получили все министры и сама экс-премьер. Размер премий составлял от 65 до 82 тысяч злотых (примерно от 19 до 24 тысяч долларов). Ожидается, что теперь премии вернут и передадут на благотворительность.
Сейчас зарплата польских депутатов составляет 10 тысяч злотых – около 2800 долларов США.
Напомним, недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что рассмотрит украинский вопрос относительно незаконной аннексии Крыма Россией на заседании Совета безопасности ООН. Заседание должно состояться 17 мая.