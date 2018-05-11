Польські депутати вкоротили собі зарплату

Сейм Польщі ухвалив закон, який передбачає скорочення зарплат депутатів верхньої та нижньої палат парламенту на 20%. Згідно з законом, зарплата депутата або сенатора відповідатиме 80% окладу заступника міністра.

За таке рішення проголосували 240 депутатів, проти – 2, ще п'ятеро утримались, передає PAP. Окрім того, 213 опозиційних парламентарів не голосували за скорочення власної зарплатні, розкритикувавши таку ініціативу як джерело наповнення бюджету.

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Очікується, що доходи державного бюджету за рахунок зменшення заробітної плати депутатів та сенаторів мають збільшуватися приблизно на 13 мільйонів злотих щорічно (а це – понад 3 мільйона євро).

Закон ініціювала правляча партія Польщі "Право та справедливість" після скандалу із преміями, які виплатили членам уряду Беати Шидло. Виплати отримали усі міністри та сама екс-прем’єрка. Розмір премій складав від 65 до 82 тисяч злотих (приблизно від 19 до 24 тисяч доларів). Очікується, що тепер премії повернуть та передадуть на благодійність.

Наразі зарплата польських депутатів становить 10 тисяч злотих – близько 2,8 тисяч доларів США.

Нагадаємо, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розгляне українське питання стосовно незаконної анексії Криму Росією на засіданні Ради безпеки ООН. Засідання має відбутися 17 травня.