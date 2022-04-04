О том, кто тормозит принятие новых санкционных ограничений против государства-агрессора, 4 апреля сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Германия создает препятствия для санкций против России

Глава польского правительства на прессконференции высказался по поводу преград на пути к принятию новых жестких санкций против агрессора.

Это Германия, которая является основным препятствием для санкций,

– сказал Моравецкий.

В то же время, премьер Польши добавил, что Венгрия не блокирует возможности усиления ограничений против России.

Напомним, накануне глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что власти ЕС готовят новые санкции против государства-агрессор. Об этом сообщили после появления новых свидетельств ужасающих зверств россиян в Киевской области.

Кулеба о новом пакете санкций

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что против России следует ввести более жесткие санкционные ограничения . Они должны предусматривать

больше банков России, отключенных от SWIFT,

меры по введению эмбарго на российские нефть, газ и уголь,

закрытие портов ЕС для русских судов и продуктов.