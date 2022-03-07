Президент отказался от предложения Джо Байдена переехать из Киева во Львов, подчеркнув, что будет оставаться в столице. Для российских захватчиков убийство главы государства — цель номер один.

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Однако Владимир Зеленский даже не допускает мысли о том, чтобы перебраться из Киева в какой-то другой город. Заняв эту позицию, он получил колоссальную поддержку среди украинцев, а также признание мира.

Лидер свободного мира

Так, польский журналист издания Newsweek назвал президента Украины "лидером свободного мира".

В сложное время Владимир Зеленский оказался героем и государственным деятелем,

– отметил представитель СМИ.

Вспомнил первую леди, указав, что Елена Зеленская несмотря на все останется с мужем до конца.



Журналист назвал Зеленского "лидером свободного мира" / Фото Newsweek

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