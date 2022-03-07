Президент відмовився від пропозиції Джо Байдена переїхати з Києва до Львова, наголосивши, що залишатиметься у столиці. Для російських загарбників вбивство глави держави є ціллю номер один.
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Проте, Володимир Зеленський навіть не допускає думки про те, щоб перебратися з Києва до якогось іншого міста. Зайнявши цю позицію, він здобув колосальну підтримку серед українців, а також визнання світу.
Лідер вільного світу
Відтак, польський журнал Newsweek назвав президента України "лідером вільного світу".
У складний час Володимир Зеленський виявився героєм і державним діячем,
– зазначили представники ЗМІ.
Згадали й Олену Зеленську, вказавши, що попри все вона залишиться з чоловіком до кінця.
Журналіст назвав Зеленського "лідером вільного світу" / Фото Newsweek
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