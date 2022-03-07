Президент відмовився від пропозиції Джо Байдена переїхати з Києва до Львова, наголосивши, що залишатиметься у столиці. Для російських загарбників вбивство глави держави є ціллю номер один.

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Проте, Володимир Зеленський навіть не допускає думки про те, щоб перебратися з Києва до якогось іншого міста. Зайнявши цю позицію, він здобув колосальну підтримку серед українців, а також визнання світу.

Лідер вільного світу

Відтак, польський журнал Newsweek назвав президента України "лідером вільного світу".

У складний час Володимир Зеленський виявився героєм і державним діячем,

– зазначили представники ЗМІ.

Згадали й Олену Зеленську, вказавши, що попри все вона залишиться з чоловіком до кінця.



Журналіст назвав Зеленського "лідером вільного світу" / Фото Newsweek

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