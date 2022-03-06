Про це в інтерв’ю Fox News сказав представник української делегації у переговорах з Росією Давид Арахамія.
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Кілька днів тому ми мали серйозну розмову і вирішили залишатися в Україні до останньої хвилини. І якщо ми маємо загинути, ми станемо символом і всі інші українці будуть боротися до останньої краплі крові. Це дуже сильний сигнал для Росії,
– розповів Арахамія.
Він зауважив, що підтримка президента Володимира Зеленського є безпрецедентною: 95% українців підтримують його дії. Це відбувається тому, що він не покинув Київ.
Водночас російські солдати мають дуже низький рівень мотивації, адже вони "посилають молодих людей, які не розуміють, чому і за що вони воюють тут".
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