4 марта акцию в поддержку нашего государства провели в польском городе Лодзе. Участники мероприятия показали в сети впечатляющие фотографии.

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Акция солидарности с Украиной в Лодзе

Неравнодушные граждане собрались под вечер на улице Пётрковской. Местный чиновник Адам Пустельник показал, как в Лодзе развернули огромный 300-метровый флаг Украины . "Возможно, самый длинный в мире", – предположил он. Мужчина также подчеркнул, что акцию "видел каждый российский спутник", а Лодзь – солидарен с нашей страной.

Этот флаг видели из космоса, а ваши возгласы раздавались до Киева и Москвы,

– отметила страница Лодзя в фейсбуке.

К слову, посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий решил не уезжать из Киева, несмотря на постоянные атаки российских захватчиков. Так он хочет поддержать дух украинцев.

В Польше поддержали Украину / Фото с фейсбук-страницы Пустельника, Анны Жданович и группы Лодзя