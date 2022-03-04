Дипломат объяснил журналистам, что не верит, что россияне смогут захватить Киев. Ведь город – под надежной обороной украинцев.

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Почему дипломат не уезжает из Киева

Объясняя свое решение остаться в столице, Цихоцкий подчеркнул, что есть вещи, которые не сделаешь на расстоянии. По мнению посла, его отъезд мог бы ослабить нравственный дух украинцев. При этом он отметил, что поддерживает контакты с украинскими чиновниками и другими западными дипломатами.

Что посол говорит о ситуации в столице

Цихоцкий убежден, что россияне не получат украинскую столицу. "Этого не произойдет. Киев так сильно обороняют. На улицах люди, которых бы на месте россиянина я не хотел бы встретить", – подчеркнул дипломат. Посол подчеркнул, что взрывы в Киеве раздаются каждый день. Ему еще не приходилось ночевать в укрытии, но "тревожный чемодан", а также шлем и бронежилет – всегда под рукой. "Если Россия здесь преуспеет, мы (Польша – 24 канал) будем следующие", – уверен дипломат.

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