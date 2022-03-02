По данным ООН, более 835 тысяч украинцев уехали за границу после начала полномасштабной войны. Многие из них временно поселились в Польше, где беженцам дают дитя и гуманитарную помощь.

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Свою поддержку поляки показывают благодаря нашей государственной символике на улицах городов. Так, в Варшаве городской транспорт украсили сине-голубыми флажками, а столичные здания, в частности Дворец культуры и науки и Дворец Лазенки, подсветили цветами флага Украины.

Наш сине-желтый флаг украсил и знаменитую скульптуру русалки на берегу Вислы.

Улицы Варшавы стали сине-желтыми / Фото телеграм-канал Труха

Как другие страны поддерживают Украину

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