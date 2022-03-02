Западные СМИ со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщают, что Украину покинули около 836 тысяч человек. Больше украинцев поехали в Польшу.

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Всего в Польшу поехали около 450 тысяч человек. Больше всего люди уезжали в понедельник 28 февраля. Сделали это более 100 тысяч граждан.

Беженцы из Украины: последние новости

Постоянный комитет парламента Канады по иммиграции поддержал предложение отменить визы для беженцев из Украины. Впоследствии проект будет направлен в сессионный зал, где за него будут голосовать депутаты.

Европейский Союз будет принимать украинцев на 3 года. Для этого даже не нужно подавать предварительный запрос на получение убежища. Такое решение министры стран Евросоюза приняли единогласно.

Мигрантов из Украины легализуют в Испании . В настоящее время там находится 100 тысяч граждан. Премьер-министр Испании Педро Санчес сказал, что намерен сделать так, что украинцы могли жить и работать в государстве.