В Госпогранслужбе сообщили о текущей ситуации на границах по состоянию на 2 марта. И украинские пограничники, и их иностранные коллеги делают все, чтобы люди могли уехать за границу.

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Ситуация на границах

На границе со странами ЕС и Молдовы ситуация стабилизируется и уменьшается загруженность потока граждан для пересечения границы,

говорят в ГНСУ.

В условиях гуманитарной катастрофы, возникшей в результате военной агрессии России, пограничники стараются ускоренно пропускать беженцев, не создавая препятствий для пересечения границы.

Кроме того, Министерство внутренних дел совместно с Кабмином разрабатывают действенный механизм ускорения пересечения границы иностранным гражданам, изъявившим желание покинуть территорию Украины.