Порушники приїхали на кордон позашляховиком, за кермом якого був 32-річний чоловік, а пасажиром – його 56-річний батько.

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З даними ДПСУ, водій надав прикордонникам розписку про перебування на спеціальному військовому обліку.

Коли з’ясувалося, що документ протермінований, його власник дістав посвідчення працівника однієї з прокуратур Києва. Згодом серед речей мандрівників прикордонники з офіцером внутрішньої безпеки виявили три пістолети та понад 100 набоїв до них,

– кажуть прикордонники.

Також у чоловіка були різні ювелірні вироби (83 штуки), 15 колекційних монет, а також грошові кошти в сумі близько 40 тисяч доларів.

Проте прикордонники відмовили вказаним особам у виїзді з України. Наразі вирішується питання щодо порушення кримінального провадження за незаконне поводження зі зброєю. Працівники митниці складуть протокол про порушення митних правил.

Нагадаємо, що на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, окрім визначених винятків, обмежено виїзд за межі України.