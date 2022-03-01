Речь идет обо всех украинских мигрантах. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

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Украинцы смогут свободно жить и работать в Испании

По его словам, Испания намерена сделать так, что украинцы могли жить и работать в государстве. Также государство хочет гарантировать нашим гражданам доступ к образованию, здравоохранению и социальной политике.

Как и любой гражданин нашей страны,

– подчеркнул Санчес.

В Организации Объединенных Наций насчитали уже 520 тысяч беженцев из Украины. Италия объявила из-за беженцев из Украины чрезвычайное положение.

В Европейском Союзе подчеркнули, что готовы принимать беженцев из Украины. Предварительный запрос на получение убежища подавать не следует.

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Полный текст публикации:

В Испании проживает около 100 тысяч украинцев. Мы собираемся принять комплекс мер, чтобы они могли легально жить и работать, а также гарантировать им доступ к образованию, здравоохранению и социальной политике, как и любой гражданин нашей страны.

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