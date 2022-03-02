Західні ЗМІ з посиланням на Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомляють, що Україну покинули приблизно 836 тисяч людей. Найбільше українців поїхали до Польщі.

До теми Потік українських біженців на кордоні зменшується

Загалом до Польщі поїхали приблизно 450 тисяч людей. Найбільше люди виїжджали у понеділок 28 лютого. Зробили це понад 100 тисяч громадян.

Біженці з України: останні новини

Постійний комітет парламенту Канади із питань імміграції підтримав пропозицію скасувати візи для біженців з України. Згодом проєкт направлять до сесійної зали, де за нього голосуватимуть депутати.

Європейський Союз прийматиме українців на 3 роки. Для цього навіть не треба подавати попередній запит на отримання притулку. Таке рішення міністри країн Євросоюзу ухвалили одноголосно.

Мігрантів з України легалізують в Іспанії. Наразі там перебуває 100 тисяч громадян. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес сказав, що є намір зробити так, що українці могли жити і працювати в державі.

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