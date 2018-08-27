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Полсотни мигрантов "взяли штурмом" пляж с туристами на побережье Испании: видео

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Мигранты "штурмуют" пляж Барроса в Испании
Мигранты "штурмуют" пляж Барроса в Испании / Коллаж Daily Star

Резиновая лодка с около 50 мигрантами пристала к южному побережью Испании, после чего беженцы ринулись на переполненный туристами пляж Барросо. Инцидент произошел 26 августа примерно в 15:30 на курорте Коста-де-ла-Лус.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Очевидцам удалось заснять то, как беженцы буквально штурмуют пляж Барросо. По словам отдыхающих, полсотни беженцев устремились в сторону пятизвездочного отеля Sancti Petri Melia Hotel, чтобы подняться по скалам.

Они очень быстро выпрыгнули из лодки и сразу же побежали карабкаться по камням,
– рассказал один из очевидцев.

Лодка с мигрантами высадилась на южном побережье Испании – смотрите видео

Беженцы на переполненном пляже Барросо в Испании

Позже представитель испанских властей сообщил, что правоохранительным органам удалось перехватить 25 мигрантов, 19 из которых были несовершеннолетними. По его словам, все беженцы оказались гражданами Марокко.

Как отмечает издание, шесть человек будут доставлены в центр содержания мигрантов для взрослых до того, как их вернут в Марокко. Это произойдет в ближайшее время. В официальном заявлении властей также отмечается, что 19 несовершеннолетних будут направлены в молодежные центры.

"Никто из перехваченных не был арестован, поскольку они не совершили преступления. Ими займутся по-разному в зависимости от того, являются ли они взрослыми, или несовершеннолетними", – говорится в заявлении.

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Теги: беженцы Иммигранты
Источник: 24 Канал
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